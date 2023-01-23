Вингер «Лестера» Айосе Перес перейдёт в «Бетис» на правах аренды

Крайний нападающий «Лестера» Айосе Перес этой зимой сменит клубную прописку. Как сообщает Mundo Deportivo, «лисы» согласились отдать игрока в аренду в «Бетис» до конца сезона, хотя контракт с игроком заканчивается уже этим летом.

При этом «Лестер» не будет требовать от испанского клуба никакой суммы за переход и даже покроет часть его заработной платы. Несмотря на это, «Бетису» всё равно придётся избавиться от кого-то из своих игроков, чтобы освободить зарплатный фонд.

Перес перешёл в «Лестер» из «Ньюкасла» летом 2010 года за € 33 млн. В этом сезон футболист провёл за «лис» 13 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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