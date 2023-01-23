Анри: дайте тен Хагу год, и его «МЮ» будет играть более привлекательно, чем при Фергюсоне

Бывший форвард «Арсенала» Тьерри Анри подвёл итоги матча между «канонирами» и «Манчестер Юнайтед» (3:2), а также похвалил главного тренера «красных дьяволов» Эрика тен Хага.



«Я счастлив, что «Арсенал» одержал победу, они заслужили её после своей игры во втором тайме, но, чёрт возьми, «Манчестер Юнайтед» выглядит совсем по-другому при Эрике тен Хаге. Скажу честно, я его большой поклонник. Это специалист, которого я рекомендовал Лапорте после увольнения Кумана из «Барселоны». Он гений.



В этом матче команда, которую строят три года, встречалась с той, которую тен Хаг тренирует шесть месяцев. Кроме того, «Арсенал» отдыхал целую неделю, а «Юнайтед» — всего два дня, и всё-таки «красные дьяволы» провели равный матч. Я думал, что «канониры» с самого начала будут владеть инициативой, но на самом деле в первом тайме соперник выглядел лучше. Если «Юнайтед» даст тен Хагу год и поработает на трансферном рынке, то эта команда станет силой, с которой все будут считаться. При всём уважении к Алексу Фергюсону если Эрик сделает всё правильно, то его команда будет играть в более привлекательный футбол», — приводит слова Анри The Boot Room.

13-летний Эрик тен Хаг общается с Йоханом Круиффом: