«Астон Вилла» усилилась 19-летним колумбийским форвардом Джоном Дураном

«Астон Вилла» объявила о переходе 19-летнего колумбийского нападающего «Чикаго Файр» Джона Дурана. Игрок будет выступать за команду из Бирмингема под 22-м номером, сообщается на официальном сайте команды.
Портал Transfermarkt оценивает сумму трансфера в € 16,5 млн.
Дуран является воспитанником академии колумбийского «Энвидаго». За «Чикаго Файр» он выступал с января прошлого года. В минувшем сезоне форвард забил восемь голов и стал автором пяти результативных передач.
Кроме того, на счету Дурана два матча за национальную команду Колумбии U17, в которых он не отметился результативными действиями.
«Астон Вилла» занимает 11-ю позицию в турнирной таблице АПЛ, набрав 28 очков в 20 матчах.
Ранее сообщалась, что бирмингемцы также интересуются другим форвардом – Муссой Дембеле из «Лиона».
Самые результативные клубы в АПЛ:
- 23 января 2023
-
20:59
-
20:58
-
20:41
-
20:33
-
20:33
-
20:17
-
20:17
-
20:14
-
19:56
-
19:47
-
19:45
-
19:29
-
19:25
-
19:22
-
19:16
-
19:10
-
19:01
-
18:41
-
18:41
-
18:29
-
18:27
-
18:27
-
18:26
-
18:25
-
18:12
-
18:12
-
18:00
-
17:57
-
17:53
-
17:52
-
17:35
-
17:33
-
17:22
-
17:18
-
17:15