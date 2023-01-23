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«Астон Вилла» усилилась 19-летним колумбийским форвардом Джоном Дураном

«Астон Вилла» усилилась 19-летним колумбийским форвардом Джоном Дураном
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«Астон Вилла» объявила о переходе 19-летнего колумбийского нападающего «Чикаго Файр» Джона Дурана. Игрок будет выступать за команду из Бирмингема под 22-м номером, сообщается на официальном сайте команды.

Портал Transfermarkt оценивает сумму трансфера в € 16,5 млн.

Дуран является воспитанником академии колумбийского «Энвидаго». За «Чикаго Файр» он выступал с января прошлого года. В минувшем сезоне форвард забил восемь голов и стал автором пяти результативных передач.

Кроме того, на счету Дурана два матча за национальную команду Колумбии U17, в которых он не отметился результативными действиями.

«Астон Вилла» занимает 11-ю позицию в турнирной таблице АПЛ, набрав 28 очков в 20 матчах.

Ранее сообщалась, что бирмингемцы также интересуются другим форвардом – Муссой Дембеле из «Лиона».

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