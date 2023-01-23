Салихова рассказала, как Лука Каттани нашёл Абаскаля для «Спартака»

Зарема Салихова, жена экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, рассказала, как бывший спортивный директор красно-белых Лука Каттани нашёл для команды нынешнего тренера – Гильермо Абаскаля.
«Лука — топовый специалист. Жаль, что мало времени отвелось. Он чётко прочувствовал, какой тренер подойдёт этой команде. «Угадал» — неподходящий глагол. Лука учёл все особенности «Спартака», среды, прошлые неудачные и положительные опыты. Он знал, что я всегда за то, чтобы доверять молодым, амбициозным, с хорошей тренерской школой.
Абаскаль понравился своей уверенностью и подготовленностью. Он не заискивал и не смотрел с надеждой, возьмём его или нет. Молодой, самодостаточный тренер, с яркой «personality» и чётким видением. Поэтому я и обращалась к болельщикам и ветеранам, чтобы не ставили диагнозы раньше времени и просто поддерживали команду и тренера. В это непростое время в «Спартаке» оказался классный тренер. Всем надо максимально постараться, чтобы у «Спартака» Абаскаля всё получилось», — приводит слова Салиховой Sport24.
- 23 января 2023
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