Килиан Мбаппе прокомментировал победу «ПСЖ» в матче Кубка Франции

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе высказался о победе в матче 1/16 финала Кубка Франции сезона-2022/2023 с «Пеи де Кассель» (7:0).



«Мы счастливы. Нашей задачей было пройти дальше и провести матч с уважением к сопернику. А уважение означает игру на нашем уровне. Мы действительно рады. Мы были рады приехать и провести этот важный матч. В 1/8 финала турнира мы сыграем с «Марселем», это тоже крайне важная встреча. Но сначала нужно думать о Лиге 1 и предстоящей игре с «Реймсом», — приводит слова Мбаппе RMC Sport.



Напомним, Мбаппе забил пять голов в этой встрече и отдал одну результативную передачу. Действующим обладателем Кубка Франции является «Нант». Лидером по количеству завоёванных трофеев является «ПСЖ», на счету которого 14 выигранных Кубков страны.