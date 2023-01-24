Тьяго рассказал, почему решил покинуть «Баварию» и перейти в «Ливерпуль»

Испанский полузащитник Тьяго Алькантара объяснил, почему решил перейти в «Ливерпуль» из «Баварии» в 2020 году.



«Это было важное решение. Немецкая лига – потрясающая, но мы выигрывали ее восемь лет подряд, поэтому я сказал: «Ладно, надо попробовать что-нибудь более сложное».



Самая большая из лиг в тот момент и сейчас – это Премьер-лига.



Какие команды, на мой взгляд, являются самыми знаковыми в Премьер-лиге? У кого из них лучший проект, лучший тренер? «Ливерпуль» был идеальным ответом на эти вопросы.



Думаю, мы хорошо подходили друг другу с первого дня», – приводит слова Тьяго This Is Anfield со ссылкой на BT Sport.



«Ливерпуль» занимает девятую строчку в турнирной таблице АПЛ, имея в своём активе 29 очков.

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