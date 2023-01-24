Слуцкий объяснил, почему «Локомотиву» и «Динамо» невыгодно продавать Баринова и Смолова

Российский тренер Леонид Слуцкий прокомментировал интерес европейских клубов к подписанию полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова и нападающего «Динамо» Фёдора Смолова.

«Вопрос в том, какие есть договорённости у футболистов с клубом, сколько осталось контракта и прочее. Какие бы ты деньги ни выручил за Баринова и Смолова, сейчас их не так просто потратить на трансферном рынке для российских клубов. Понятно, что сейчас русские игроки на вес золота.

У «Рубина» забрали Старфельта за € 5 млн? У нас, когда и Макаров ушёл за € 10 млн, возникли проблемы. Дело не в этом. Мы позиционировали себя как клуб, что мы берём и продаём. По моей косвенной информации, ни «Локомотив», ни «Динамо» не нуждаются в тех деньгах, которые могут заплатить за этих игроков. Да, если бы за Баринова предложили € 20 млн, наверное, это круто и все бы пошли на сделку. Деньги, которые они могут получить — капля в море в их бюджете», — сказал Слуцкий в эфире на YouTube-канале «Коммент.Шоу».