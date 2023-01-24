Данил Круговой: не жалею, что выбрал «Зенит», а не ЦСКА. Здесь я расту за счёт конкуренции
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Защитник «Зенита» Данил Круговой рассказал, что не жалеет о возвращении в клуб из Санкт-Петербурга, воспитанником академии которого он является. В период его выступления за «Уфу» Круговым активно интересовался ЦСКА, но в итоге игрок вернулся в Санкт-Петербург.
«Жалею ли я, что в своё время выбрал «Зенит», а не ЦСКА, учитывая, что в Москве мог бы легко играть в основном составе? Нет. Понимаю, что в «Зените» я расту как футболист, в том числе за счёт конкуренции. Здесь сильные легионеры. У них есть чему учиться», — приводит слова Кругового Metaratings.
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Круговой провёл за сине-бело-голубых девять матчей, в которых не отметился результативными действиями.
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