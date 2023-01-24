Круговой: «Спартак» — наш главный конкурент? Мы — главные конкуренты сами себе

Защитник петербургского «Зенита» Данил Круговой рассказал, как проходит подготовка ко второй части сезона, а также поделился мнением, о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге.



«Как проходят сборы? Плодотворно. Готовимся ко второй части сезона. Надеюсь, проведём оставшиеся матчи как можно лучше, чтобы у конкурентов не появилось даже мыслей нас догнать.



«Спартак» – наш главный конкурент в оставшейся части сезона? Мы – главные конкуренты сами себе», — приводит слова Кругового Metaratings.

После 17 туров команда Сергея Семака возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав в 17 матчах 42 очка и опережая «Спартак» на шесть баллов. Сине-бело-голубые в четырёх последних сезонах чемпионата России завоевывали золотые медали.