Круговой: «Спартак» — наш главный конкурент? Мы — главные конкуренты сами себе
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Защитник петербургского «Зенита» Данил Круговой рассказал, как проходит подготовка ко второй части сезона, а также поделился мнением, о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге.
«Как проходят сборы? Плодотворно. Готовимся ко второй части сезона. Надеюсь, проведём оставшиеся матчи как можно лучше, чтобы у конкурентов не появилось даже мыслей нас догнать.
«Спартак» – наш главный конкурент в оставшейся части сезона? Мы – главные конкуренты сами себе», — приводит слова Кругового Metaratings.
После 17 туров команда Сергея Семака возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав в 17 матчах 42 очка и опережая «Спартак» на шесть баллов. Сине-бело-голубые в четырёх последних сезонах чемпионата России завоевывали золотые медали.
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