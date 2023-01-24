«Лидс» изучает возможность трансфера хавбека «Ювентуса» Уэстона Маккенни

«Лидс Юнайтед» интересуется полузащитником «Ювентуса» Уэстоном Маккенни. Это один из вариантов для «павлинов», которые ищут усиление в среднюю линию, сообщает журналист Фабрицио Романо.
Ранее появилась информация, что «Ювентус» может расстаться с пятью игроками, в том числе и с американским хавбеком, за которого итальянцы хотят выручить около € 40 млн.
Напомним, недавно с туринцев было снято 15 очков в текущем розыгрыше Серии А за участие клуба в финансовых махинациях.
В текущем сезоне Серии А Маккенни провёл за чёрно-белых 15 встреч, забил один гол и записал на свой счёт одну результативную передачу.
В шорт-лист «Лидса» также входит хавбек сборной Марокко Аззедин Унаи, ранее «павлины» сделали «Анже» предложение по трансферу игрока.
У «Арсенала» +5, у «Ювентуса» -15. ХиТ#131
- 24 января 2023
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