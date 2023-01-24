«Милан» начал переговоры с представителями полузащитника «Челси» Пулишича
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Полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич может продолжить карьеру в чемпионате Италии. Действующий чемпион страны «Милан» начал переговоры с представителями американского футболиста. Об этом сообщает Marca.
Кристиан Пулишич стал игроком лондонского клуба летом 2019 года. В 21 матче нынешнего сезона на счету американского футболиста гол и две результативные передачи. Соглашение между сторонами рассчитано до 2024 года.
В 20 матчах нынешнего сезона английской Премьер-лиги «Челси» набрал 29 очков и занимает в турнирной таблице 10-е место. В следующем туре команда Грэма Поттера сыграет дома с «Фулхэмом», а затем на выезде встретится с «Вест Хэмом».
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