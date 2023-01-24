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Евгений Савин стал футболистом медийной команды из Казахстана

Евгений Савин стал футболистом медийной команды из Казахстана
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Бывший российский футболист Евгений Савин, который ныне ведёт блогерскую деятельность, стал футболистом медийного клуба SD Family из Казахстана, об этом сообщил президент и действующий игрок команды Дидар Сыдыкбек. Отметим, что SD Family принимал участие в минувшем розыгрыше Медиалиги, которая проходит в России.

«Встретились с Красавой! С Жекой обсудили совместные проекты касательно частного и медийного футбола. ФК «Красава» приедет в Казахстан, и мы собираемся в гости на Кипр. И официально можно объявить, что Савин — новый футболист SD Family!

Очень приятно, что футбольный блогер № 1 с нами. Его знания и опыт очень помогут в продвижении SD Family. Одним словом, мы с ним будем пересекаться и работать над одним большим футбольным проектом. Остальное чуть позже», — написал Дидар Сыдыкбек в своём телеграм-канале, прикрепив совместное фото с Савиным.

Ранее сегодня стало известно, что на Евгения Савина возбуждено административно дело из-за дискриминации российской армии. Экс-футболисту грозит штраф в размере 50 тыс. рублей.

Напомним, Савин покинул Россию, объяснив это своей гражданской позицией. На своём YouTube-канале блогер опубликовал выпуск с участием украинских футболистов, которые в негативном ключе высказывались о России.

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