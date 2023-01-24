Булыкин — о белых карточках в футболе: потом ещё радужные придумают. Зачем это надо?
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Бывший форвард «Аякса» и сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о белых карточках в футболе. Впервые карточку подобного цвета протестировали на матче женских команд в чемпионате Португалии. Судья показывает её за положительное поведение или хорошие поступки со стороны футболистов, тренеров и других участников матча.
«Мне кажется, что это не нужно. Если случается какой-то хороший жест, то все 50 тысяч зрителей хлопают в ладоши, и этого достаточно. Что за белые карточки? Потом ещё какие-нибудь радужные придумают. Зачем это надо? Я за жёлтые и красные карточки», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
На счету Булыкина 15 матчей за сборную России, в которых он забил семь мячей.
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