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Тренер «Ариса»: Кокорин показал, что превосходит всех нападающих в чемпионате Кипра

Тренер «Ариса»: Кокорин показал, что превосходит всех нападающих в чемпионате Кипра
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Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский поделился впечатлениями от игры нападающего Александра Кокорина за кипрскую команду.

«Это была его лучшая игра за нас. Вчера он на 100 процентов выполнил то, что от него требовалось, какие у меня были ожидания. Он показал, что превосходит уровнем всех в чемпионате Кипра на своей позиции. Думаю, ему и самому приятно так выделяться и приносить результат команде.

Станет ли Кокорин лучшим бомбардиром чемпионата? Дай бог. Если он стает лучшим бомбардиром, то и «Арис» будет на виду", — сказал Алексей Шпилевский «РБ Спорт».

Александр Кокорин забил шестой и седьмой голы в сезоне, оформив дубль в матче с «Аполлоном». Матч завершился победой «Ариса» со счётом 3:1.

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