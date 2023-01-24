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Леонид Слуцкий рассказал, почему Александру Кокорину нет смысла возвращаться в РПЛ

Леонид Слуцкий рассказал, почему Александру Кокорину нет смысла возвращаться в РПЛ
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Российский тренер Леонид Слуцкий считает, что нападающий «Ариса» Александр Кокорин не вернётся в Российскую Премьер-Лигу. Права на футболист принадлежат «Фиорентине».

«Вернётся ли Кокорин в РПЛ? А зачем ему возвращаться? Он может продолжить карьеру и в Европе, пока он не принадлежит кипрскому клубу. Возможно, вернётся в «Фиорентину». Я вообще не понимаю, зачем ему возвращаться в РПЛ. Он хорошо заработал, думаю, сегодня таких денег просто не существует в российском футболе. У него действующий контракт с «Фиорентиной». Не думаю, что он что-то теряет, поэтому могу», — сказал Слуцкий в прямом эфире на Youtube-канале «Коммент.Шоу».

31-летний Кокорин 16 матчах нынешнего сезона забил семь голов и отдал три результативные передачи.

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