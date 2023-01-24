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Круговой: могли бы занятье третье место на чемпионате мира, если приняли в нём участие

Круговой: могли бы занятье третье место на чемпионате мира, если приняли в нём участие
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Защитник «Зенита» Данил Круговой оценил идею перехода России в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК) из европейской (УЕФА).

«Если отмотать время назад и представить, что мы не проиграли Хорватии, то, может, сейчас были бы на их месте. С бронзовыми медалями. Но это сослагательное наклонение. В любом случае шансы у нас были бы очень хорошие. На выход из группы точно. Жалко, что не получилось.

Чемпионат мира – очень престижный турнир. Хочется когда-нибудь сыграть в финальной части. Я так понимаю, в РФС взяли паузу. Но хорошо, что пытаются найти ходы, чтобы вернуть для нас международные турниры», — приводит слова Кругового Metaratings.

Напомним, в конце декабря 2022 года РФС создал специальную рабочую группу для изучения вопроса возможности перехода России в Азию в связи отстранением российских клубов и сборной от участия в официальных международных матчах.

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