Гвардиола: в «МС» высокая конкуренция. Иногда даже Де Брёйне приходится бороться за место

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, почему не использовал полузащитника Кевина Де Брёйне в перенесённом матче 7-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур» (4:2).



«За семь лет мы хорошо узнали друг друга. Я знаю, когда Кевин готов, а когда — нет. Это нормально. Мы проводим много матчей. Иногда на этой позиции нам нужен игрок другого типа. В команде высокая конкуренция, и иногда нам нужны футболисты с конкретными навыками, поэтому даже Кевину иногда приходится бороться за место», — приводит слова Гвардиолы Goal.com.



«Манчестер Сити» набрал 45 очков в 20 матчах и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. Лидером соревнований является лондонский «Арсенал» (50).