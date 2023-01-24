Гвардиола: в «МС» высокая конкуренция. Иногда даже Де Брёйне приходится бороться за место
Поделиться
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, почему не использовал полузащитника Кевина Де Брёйне в перенесённом матче 7-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур» (4:2).
«За семь лет мы хорошо узнали друг друга. Я знаю, когда Кевин готов, а когда — нет. Это нормально. Мы проводим много матчей. Иногда на этой позиции нам нужен игрок другого типа. В команде высокая конкуренция, и иногда нам нужны футболисты с конкретными навыками, поэтому даже Кевину иногда приходится бороться за место», — приводит слова Гвардиолы Goal.com.
«Манчестер Сити» набрал 45 очков в 20 матчах и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. Лидером соревнований является лондонский «Арсенал» (50).
Комментарии
- 24 января 2023
-
19:53
-
19:39
-
19:31
-
19:28
-
19:20
-
19:20
-
19:18
-
19:08
-
19:05
-
19:00
-
18:57
-
18:45
-
18:33
-
18:24
-
18:15
-
18:08
-
18:01
-
17:57
-
17:50
-
17:48
-
17:45
-
17:34
-
17:30
-
17:23
-
17:12
-
17:00
-
16:57
-
16:50
-
16:28
-
16:22
-
16:18
-
16:15
-
16:12
-
16:10
-
16:01
Партнерский контент