Круговой: злюсь на себя, когда раз за разом начинаю матчи РПЛ на скамейке

Защитник «Зенита» Данил Круговой оценил количество своей игровой практики в матчах Российской Премьер-Лиги.
«Весной было стечение обстоятельств. Ушёл Ракицкий, а Дугласа поставили в центр. Я выходил слева, неплохо смотрелся, в том числе в Лиге Европы. В марте получил лучшего игрока месяца, забивал, отдавал. Что случилось дальше… Для меня ничего не изменилось. Я продолжаю работать как и раньше. Не снижаю к себе требований, настрой максимальный. Тренерский штаб мной доволен. Но не я определяю стартовый состав.
Конечно, я злюсь, когда раз за разом начинаешь матчи РПЛ на скамейке. Но только на себя. Психологически и эмоционально это тяжело, но мы профессионалы. Надо привыкать к любой ситуации. Надеюсь, в дальнейшем что-то поменяется», — приводит слова Кругового Metaratings.
- 24 января 2023
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