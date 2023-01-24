«Аль-Наср» предложил Луке Модричу контракт с зарплатой более € 40 млн за сезон

«Аль-Наср» сделал предложение о трансфере полузащитнику «Реала» и сборной Хорватии Луке Модричу, сообщает Okaz.
По информации источника, в клубе из Саудовской Аравии заинтересованы в переходе Модрича в зимнее трансферное окно. «Аль-Наср» предложил 37-летнему хорватскому футболисту контракт, рассчитанный на два с половиной года. Согласно предложенным условиям, по контракту Модрич будет получать более € 40 млн за сезон. Если полузащитник не перейдёт в «Аль-Наср» зимой, клуб попробует подписать его летом на правах свободного агента.
Напомним, ранее игроком «Аль-Насра» стал португальский нападающий Криштиану Роналду. Сообщалось, что клуб из Саудовской Аравии также интересуется ещё одним экс-игроком «Реала» — защитником «ПСЖ» Серхио Рамосом.
«Атлетик» Б — «Реал» Мадрид. Испанская Примера 2022/2023. 18-й тур
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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