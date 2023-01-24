В «РБ Лейпциг» опровергли информацию об интересе к капитану дортмундской «Боруссии» Ройсу

Спортивный директор «РБ Лейпциг» Макс Эберль прокомментировал информацию о возможном переходе капитана дортмундской «Боруссии» Марко Ройса в клуб.



«Это неправда. Мы осторожно думаем о летнем трансферном окне. Мы сосредоточены на бесплатных переходах. Да, мы действительно встречались с советником Ройса, но в основном пили кофе и мало говорили о футболистах», — приводит слова Эберля Sky Germany.



Ранее сообщалось, что «РБ Лейпциг» намерен вступить в борьбу с «Аль-Насром» и «Манчестер Юнайтед» за 33-летнего Ройса.



В нынешнем сезоне Ройс принял участие в девяти матчах немецкой Бундеслиги, забив два гола и отдав две результативные передачи. С 2011 года футболист вызывается в национальную команду Германии.

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