Силкин: РФС нельзя давать о себя ноги вытирать, надо прекратить платить взносы в УЕФА

Бывший тренер московского «Динамо» Сергей Силкин отреагировал на новость о встрече представителей РФС и УЕФА. На встрече обсуждалась возможность возвращения российских клубов и сборных к международным матчам, однако никаких конкретных решений принято не было. Напомним, сейчас команды из России отстранены от турниров под эгидой УЕФА.
«Футбол — одна из сфер жизни нашей страны. Пока Запад не найдёт с нашей страной какого-то взаимопонимания и точек соприкосновения, ничего не будет. Они могут встречаться двести раз — толку не будет никакого. Пока не поставят главную точку, ничего не случится. Поставят точку — начнутся подвижки. УЕФА и ФИФА сейчас ничего не могут нам предложить, они зависят от политики.
УЕФА берёт время, чтобы узнать, кто будет согласен играть с российскими командами? Тут наша сторона тоже должна себя уважать. Нельзя давать о себя ноги вытирать. Не мы вышли из соревнований — это вы нас выставили. Теперь приглашайте обратно, если хотите. Надо прекратить платить взносы в УЕФА, раз мы нигде не играем. Пусть они там сами колупаются.
Эта встреча похожа на формальность? Конечно. У нас есть президент страны — это его уровень решений. Не бывает так, что наверху так, а внизу — этак. Кругом пожар, а мы тут в песочнице в мячик играем. Так не будет», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».
- 25 января 2023
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