«Давайте посмотрим, как всё сложится». Форвард «Аль-Хиляля» — о возможном переходе Месси

Нападающий «Аль-Хиляля» Одион Игало прокомментировал возможность перехода аргентинского форварда Лионеля Месси в клуб из Саудовской Аравии.
«Конечно, Месси будут рады. Надеюсь, очень скоро это станет реальностью. Играть с Месси — прекрасная мечта каждого игрока в мире. Он один из лучших на планете. Если это произойдёт, то будет для меня большой честью и прекрасной возможностью разделить одно поле с удивительной легендой. Он особенный игрок с особыми качествами.
Его присутствие сделает меня лучшим игроком и позволит забить ещё много голов за «Аль-Хиляль», он поможет нам выиграть больше трофеев и развить игру в Саудовской Аравии. Это будет фантастическое чувство, и я действительно с нетерпением жду возможности сыграть рядом с ним. Давайте подождём и посмотрим, как всё сложится», — цитирует Игало Sky Sports.
Ранее сообщалось, что Хорхе Месси, отец и агент Лионеля, ведёт переговоры с «Аль-Хилялем» о возможном переходе сына в клуб с зарплатой около € 300 млн за сезон.
Удивительная история дружбы Месси и Агуэро:
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