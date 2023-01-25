«Давайте посмотрим, как всё сложится». Форвард «Аль-Хиляля» — о возможном переходе Месси

Нападающий «Аль-Хиляля» Одион Игало прокомментировал возможность перехода аргентинского форварда Лионеля Месси в клуб из Саудовской Аравии.



«Конечно, Месси будут рады. Надеюсь, очень скоро это станет реальностью. Играть с Месси — прекрасная мечта каждого игрока в мире. Он один из лучших на планете. Если это произойдёт, то будет для меня большой честью и прекрасной возможностью разделить одно поле с удивительной легендой. Он особенный игрок с особыми качествами.



Его присутствие сделает меня лучшим игроком и позволит забить ещё много голов за «Аль-Хиляль», он поможет нам выиграть больше трофеев и развить игру в Саудовской Аравии. Это будет фантастическое чувство, и я действительно с нетерпением жду возможности сыграть рядом с ним. Давайте подождём и посмотрим, как всё сложится», — цитирует Игало Sky Sports.



Ранее сообщалось, что Хорхе Месси, отец и агент Лионеля, ведёт переговоры с «Аль-Хилялем» о возможном переходе сына в клуб с зарплатой около € 300 млн за сезон.

Удивительная история дружбы Месси и Агуэро: