Гунько: Тавареш никогда бы не приехал в «Спартак», если бы не разрыв крестообразной связки

Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Гунько поделился мнением о приобретении красно-белыми защитников Алексиса Дуарте и Томаша Тавареша. В частности, специалист высказал мнение, что переходу португальца Тавареша в «Спартак» поспособствовала тяжёлая травма, из-за которой он потерял в стоимости.
«Усиления «Спартаку» именно на эти позиции нужны были, а о качестве мы будем говорить после того, как они будут выходить на поле. «Спартаку» потребуется какое-то время, чтобы Тавареш обрёл кондиции. Это был один из перспективных футболистов на позиции левого защитника Португалии.
Но потом травма его опустила вниз по стоимости, и как раз эта стоимость позволила его сейчас взять. Если бы он не рвал крестообразные связки и был на пике, он бы в «Спартак» никогда не приехал. Это условия, которые устроили «Спартак» и самого футболиста», – приводит слова Гунько Metaratings.
«Спартак» занимает второе место в таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 36 очков после 17 матчей. В первой встрече после возобновления сезона москвичи сыграют дома с «Уралом».
- 25 января 2023
-
12:35
-
12:32
-
12:31
-
12:30
-
12:11
-
12:00
-
11:48
-
11:48
-
11:28
-
11:27
-
11:21
-
11:10
-
11:04
-
10:59
-
10:46
-
10:45
-
10:32
-
10:16
-
10:15
-
10:00
-
09:58
-
09:57
-
09:49
-
09:46
-
09:45
-
09:15
-
09:15
-
08:38
-
08:18
-
07:39
-
07:01
-
07:01
-
06:37
-
05:33
-
05:19