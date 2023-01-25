Гунько: Тавареш никогда бы не приехал в «Спартак», если бы не разрыв крестообразной связки

Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Гунько поделился мнением о приобретении красно-белыми защитников Алексиса Дуарте и Томаша Тавареша. В частности, специалист высказал мнение, что переходу португальца Тавареша в «Спартак» поспособствовала тяжёлая травма, из-за которой он потерял в стоимости.

«Усиления «Спартаку» именно на эти позиции нужны были, а о качестве мы будем говорить после того, как они будут выходить на поле. «Спартаку» потребуется какое-то время, чтобы Тавареш обрёл кондиции. Это был один из перспективных футболистов на позиции левого защитника Португалии.



Но потом травма его опустила вниз по стоимости, и как раз эта стоимость позволила его сейчас взять. Если бы он не рвал крестообразные связки и был на пике, он бы в «Спартак» никогда не приехал. Это условия, которые устроили «Спартак» и самого футболиста», – приводит слова Гунько Metaratings.

«Спартак» занимает второе место в таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 36 очков после 17 матчей. В первой встрече после возобновления сезона москвичи сыграют дома с «Уралом».