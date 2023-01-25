Мостовой: у Дуарте и Тавареша хорошие перспективы. Просто так «Спартак» покупать не будет
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Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился мнением о новичках красно-белых — защитниках Томаше Тавареше и Алексисе Дуарте.
«По моей информации, крайний защитник где-то был с Абаскалем – не удивительно, всегда такое есть. Центрального защитника уже вели, смотрели за ним и следили. На перспективу хорошо – два молодых игрока, парагваец и португалец. Думаю, у них довольно-таки хорошие перспективы. Что будет дальше, не знаю. Ни того, ни другого не знаю, но думаю, что просто так «Спартак» тоже не будет покупать», – сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
«Спартак» в следующем товарищеском матче сыграет с болгарским «Ботевом». Встреча состоится в пятницу, 27 января.
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