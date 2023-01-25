Вегорст: Тен Хаг сказал мне, что я должен стать для команды атакующим подкреплением

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ваут Вегорст поделился эмоциями от первых днях после возвращения в Англию. Ранее Вегорст защищал цвета «Бёрнли».

«Всё очень просто. Как нападающего вас оценивают по голам. Эрик тен Хаг указал мне, что я должен стать для команды атакующим подкреплением. В своей карьере я всегда делал одно: забивал голы. У нас уже было две игры. Если я начну упускать большие шансы, тогда мне придется начать беспокоиться. Но я уверен, что смогу это начать забивать, и со мной все будет в порядке.



Почему я дебютировал сразу после прихода в клуб? Тренер увидел, что я был готов. Приятно подкреплять уверенность в себе с самого начала. Это фантастика — быть здесь. Атмосфера, болельщики на выезде», — цитирует игрока AD.

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