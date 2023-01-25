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Тен Хаг: игра «МЮ» построена так, что качества Рашфорда выходят на первый план

Тен Хаг: игра «МЮ» построена так, что качества Рашфорда выходят на первый план
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал прогресс своего нападающего Маркуса Рашфорда, который после возобновления клубного сезона забил девять мячей во всех турнирах.

«Он совершенствуется, и это во многом благодаря нему самому, потому что он работает над важными аспектами своей игры. Он отдаёт этому 100% энергии, у него есть хороший план тренировок, и я думаю, что в этой команде он может проявить все свои качества.

Таким образом, эта команда может помочь ему быть на правильной позиции и забивать голы, в чём он хорош. Эта команда построена так, что его качества выходят на первый план, и я думаю, он это осознаёт. Но, безусловно, он важен для нас, и если мы хотим добиться желаемого успеха – он нам нужен», — приводит слова тен Хага SkySports.

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