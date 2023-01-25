Тен Хаг: игра «МЮ» построена так, что качества Рашфорда выходят на первый план

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал прогресс своего нападающего Маркуса Рашфорда, который после возобновления клубного сезона забил девять мячей во всех турнирах.

«Он совершенствуется, и это во многом благодаря нему самому, потому что он работает над важными аспектами своей игры. Он отдаёт этому 100% энергии, у него есть хороший план тренировок, и я думаю, что в этой команде он может проявить все свои качества.



Таким образом, эта команда может помочь ему быть на правильной позиции и забивать голы, в чём он хорош. Эта команда построена так, что его качества выходят на первый план, и я думаю, он это осознаёт. Но, безусловно, он важен для нас, и если мы хотим добиться желаемого успеха – он нам нужен», — приводит слова тен Хага SkySports.

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