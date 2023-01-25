Клопп: никто не знает, как «Челси» может тратить столько денег. Они бесконечны
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп, отвечая на вопрос о том, нужна ли мерсисайдцам перестройка состава, заявил, что через этот процесс нужно проходить всем клубам, если у них нет больших финансовых ресурсов, и привёл в пример работу лондонского «Челси» на трансферном рынке.
«Необходима ли «Ливерпулю» перестройка? Я подписал новый контракт, потому что осознавал необходимость этого и знал, что это не произойдёт в один момент… Никто точно не знает, как «Челси» со своим новым владельцем может потратить столько денег. Да, никому не нравится, когда я говорю об этом. Перестройка требует времени, если у вас нет бесконечных денег», — приводит слова Клопп The Athletic.
Фанаты «Челси» обратились к Грэму Поттеру после матча:
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