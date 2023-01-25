Артета — о матче «Арсенала» с «Ман Сити»: нас ждёт испытание с лучшей в мире командой

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал предстоящий матч 1/16 Кубка Англии с «Манчестер Сити». Встреча состоится в пятницу, 27 января, и начнётся в 23:00 мск.

«Это большой матч и большое испытание для нас с, на мой взгляд, лучшей футбольной командой в мире. Я думаю, что в Кубке Англии и чемпионате между нами будут две очень разные игры, и придать им сходство нереально. Может быть, на поле будут разные игроки. В любом случае контекст будет совершенно другой.



Очевидно, что важно побеждать и хорошо играть. Это придаст нам больше импульса, больше уверенности и лучше подготовит нас к следующему матчу, и это наша цель в пятницу», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

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