Аршавин: «Арсенал» вообще хорош. Они пока во всём лучше конкурентов, в том числе «Сити»

Экс-игрок «Арсенала» Андрей Аршавин высоко оценил шансы команды из Лондона на чемпионский титул в сезоне-2022/2023. В воскресенье, 22 января, «канониры» обыграла «Манчестер Юнайтед» в матче 21‑го тура чемпионата Англии со счетом 3:2.

Лидирующий в АПЛ «Арсенал» набрал 50 баллов и сумел сохранить отрыв от идущего вторым «Манчестер Сити» (45). Последний раз «канониры» становились чемпионом Англии 20 лет назад.

«Шансы «Арсенала» на чемпионство очень высокие, потому что они хорошо играют, а «Манчестер Сити» периодически оступается. «Арсенал» вообще хорош. Они пока просто во всем лучше конкурентов, в том числе «Ман Сити». У лондонцев поставлена игра, здорово выглядят их лучшие игроки — Пати, Сака, Мартинелли помогает, тоже забивает. Хорошо выглядят лидеры.

«Манчестер Сити» вряд ли сдастся, но в этом году в любом случае в плане интриги и противостояния команд, претендующих на титул, все будет сложнее», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Россиянин выступал за «Арсенал» в 2009–13 годах. Суммарно у него в 144 встречах за команду 31 гол и 38 ассистов.

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