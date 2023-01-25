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Кокорин: с кем бы я сравнил себя по стилю игры? С Роналдо

Кокорин: с кем бы я сравнил себя по стилю игры? С Роналдо
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Нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин описал свой стиль игры, сравнив себя с легендарным бразильским форвардом Роналдо.

«Лучшая позиция на поле для меня — центральный нападающий или «десятка». Когда я начинал, тренеры пробовали меня на фланге, и я хорошо себя проявлял, но лучше играю в центре. Во всяком случае, таково моё мнение. Я могу и забивать сам, и делать результативные передачи. С кем бы я сравнил себя по стилю игры? С Роналдо», — приводит слова Кокорина Footmercato.

31-летний Кокорин сыграл 16 матчей за «Арис» в текущем сезоне, отметившись семью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Россиянин выступает за кипрский клуб на правах аренды из итальянской «Фиорентины».

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