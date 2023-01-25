Кокорин: российский паспорт — это тормоз, который мешает игрокам переезжать в Европу

Нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин заявил, что паспорт России является фактором, сдерживающим российских игроков от переезда в европейские чемпионаты.

«Почему многим российским футболистам тяжело играть за пределами страны? Я думаю, что российский паспорт — это тормоз. Особенно это заметно в сравнении со статусом гражданина Евросоюза. Российские игроки талантливы, но им трудно сделать решающий шаг для того, чтобы уехать за границу», — приводит слова Кокорина Footmercato.

31-летний Кокорин является одним из немногих российских футболистов, выступающих в Европе. В топ-5 европейских чемпионатов играют всего два легионера из России: полузащитники Александр Головин («Монако») и Алексей Миранчук («Торино»).