Кокорин: российский паспорт — это тормоз, который мешает игрокам переезжать в Европу
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Нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин заявил, что паспорт России является фактором, сдерживающим российских игроков от переезда в европейские чемпионаты.
«Почему многим российским футболистам тяжело играть за пределами страны? Я думаю, что российский паспорт — это тормоз. Особенно это заметно в сравнении со статусом гражданина Евросоюза. Российские игроки талантливы, но им трудно сделать решающий шаг для того, чтобы уехать за границу», — приводит слова Кокорина Footmercato.
31-летний Кокорин является одним из немногих российских футболистов, выступающих в Европе. В топ-5 европейских чемпионатов играют всего два легионера из России: полузащитники Александр Головин («Монако») и Алексей Миранчук («Торино»).
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