Аршавин прокомментировал решение УЕФА перенести матч за Суперкубок из Казани в Афины
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Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин отреагировал на решение Союза Европейских Футбольных Ассоциаций (УЕФА) перенести матч за Суперкубок Европы из Казани в Афины.
«Ничего экстраординарного не произошло. Если мы не участвуем в еврокубках, то и проводить Суперкубок никто не дал бы. Странно и удивительно, что такое решение было вынесено только сейчас, а не раньше. Видимо, забыли, что Суперкубок должен был пройти в России.
Лигу чемпионов отменили сразу, с тех пор ничего не изменилось, так что вердикт закономерный», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».
Напомним, Казань получила право провести матч за Суперкубок УЕФА — 2023 два года назад. Это мог быть первый розыгрыш европейского Суперкубка, проведённый в России.
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