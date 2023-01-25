В РФС прокомментировали решение УЕФА перенести матч за Суперкубок из Казани в Афины
Поделиться
В службе коммуникаций Российского Футбольного Союза (РФС) отреагировали на решение Союза Европейских Футбольных Ассоциаций (УЕФА) перенести матч за Суперкубок Европы из Казани в Афины.
«Решение о переносе встречи за Суперкубок УЕФА из Казани на фоне отстранения наших клубов и сборных команд от международных соревнований было ожидаемым и не имеет никакого отношения к спорту.
У Казани огромный опыт проведения международных соревнований самого высокого уровня, отличная инфраструктура и высочайшая готовность к проведению матча, в том числе с точки зрения гарантий безопасности.
В настоящий момент наши усилия сосредоточены на возвращении российского футбола в международную систему соревнований», — заявили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.
Комментарии
- 25 января 2023
-
20:17
-
20:14
-
20:05
-
20:00
-
19:57
-
19:50
-
19:46
-
19:39
-
19:26
-
19:24
-
19:15
-
19:13
-
19:01
-
19:00
-
18:39
-
18:31
-
18:29
-
18:25
-
18:17
-
18:15
-
18:09
-
17:55
-
17:54
-
17:49
-
17:41
-
17:39
-
17:32
-
17:30
-
17:20
-
17:14
-
16:55
-
16:54
-
16:45
-
16:43
-
16:37
Партнерский контент