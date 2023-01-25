В РФС прокомментировали решение УЕФА перенести матч за Суперкубок из Казани в Афины

В службе коммуникаций Российского Футбольного Союза (РФС) отреагировали на решение Союза Европейских Футбольных Ассоциаций (УЕФА) перенести матч за Суперкубок Европы из Казани в Афины.

«Решение о переносе встречи за Суперкубок УЕФА из Казани на фоне отстранения наших клубов и сборных команд от международных соревнований было ожидаемым и не имеет никакого отношения к спорту.

У Казани огромный опыт проведения международных соревнований самого высокого уровня, отличная инфраструктура и высочайшая готовность к проведению матча, в том числе с точки зрения гарантий безопасности.

В настоящий момент наши усилия сосредоточены на возвращении российского футбола в международную систему соревнований», — заявили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.