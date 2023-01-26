Сэм Эллардайс может стать новым главным тренером «Эвертона»

Знаменитый британский специалист Сэм Эллардайс в скором времени займёт пост наставника «Эвертона», об этом сообщают журналисты Independent. Недавно из команды был уволен Фрэнк Лэмпард.
Стороны могут заключить трудовое соглашение до окончания сезона-2022/2023. В стане «ирисок» хотят, чтобы 68-летний Эллардайс помог клубу остаться в АПЛ, после чего могут задуматься о пролонгации сотрудничества с ним.
«Эвертон» неудачно выступает в нынешнем розыгрыше чемпионата Англии по футболу. После 20 сыгранных встреч мерсисайдцы набрали 15 очков и располагаются на предпоследнем, 19-м месте в турнирной таблице.
Лэмпард был назначен на должность тренера «Эвертона» в конце января 2022 года. В текущем сезоне Премьер-лиги «ириски» одержали всего три победы, а в последних восьми играх дважды поделили очки со своими соперниками и уступили в остальных шести матчах.
Фанаты «Эвертона» поддержали Фрэнка Лэмпарда. Видеоролик:
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