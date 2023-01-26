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Корнаухов: Чалов и Заболотный более предпочтительны, нежели Гайч

Корнаухов: Чалов и Заболотный более предпочтительны, нежели Гайч
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Бывший футболист ЦСКА Олег Корнаухов высказался об аргентинском форварде столичной команды Адольфо Гайче.

«Не знаю, в какой форме сейчас Гайч. Если он нужен ЦСКА для ротации и конкуренции, то он останется в клубе.

Сейчас есть футболисты, которые выигрывают у него конкуренцию. Он пока только выходит на замену и то не всегда. Вопросы больше к Гайчу, почему он не выигрывает конкуренцию у других футболистов армейцев. Значит, Чалов и Заболотный более предпочтительны для тренерского штаба, нежели Гайч», – приводит слова Корнаухова «РБ Спорт».

23-летний аргентинец перешёл в ЦСКА летом 2020 года из «Сан-Лоренсо». Армейцы заплатили за нападающего € 8,5 млн. Адольфо дважды отправлялся в аренду за время выступления за ЦСКА. Аргентинский форвард успел поиграть за итальянский «Беневенто» и испанскую «Уэску».

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