Корнаухов: Чалов и Заболотный более предпочтительны, нежели Гайч

Бывший футболист ЦСКА Олег Корнаухов высказался об аргентинском форварде столичной команды Адольфо Гайче.
«Не знаю, в какой форме сейчас Гайч. Если он нужен ЦСКА для ротации и конкуренции, то он останется в клубе.
Сейчас есть футболисты, которые выигрывают у него конкуренцию. Он пока только выходит на замену и то не всегда. Вопросы больше к Гайчу, почему он не выигрывает конкуренцию у других футболистов армейцев. Значит, Чалов и Заболотный более предпочтительны для тренерского штаба, нежели Гайч», – приводит слова Корнаухова «РБ Спорт».
23-летний аргентинец перешёл в ЦСКА летом 2020 года из «Сан-Лоренсо». Армейцы заплатили за нападающего € 8,5 млн. Адольфо дважды отправлялся в аренду за время выступления за ЦСКА. Аргентинский форвард успел поиграть за итальянский «Беневенто» и испанскую «Уэску».
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