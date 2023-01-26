Лукас Вера: самый сильный русский в РПЛ — Чалов

Аргентинский полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера рассказал, кого считает самым сильным русским футболистом в Российской Премьер-Лиге. Также он перечислил самых техничных игроков чемпионата.

«Самый сильный русский в РПЛ? Девятый номер ЦСКА [Чалов]. Кто самый техничный? Таких куча. Очень нравится седьмой номер «Краснодара» [Ахметов]. Десятый номер «Динамо» [Смолов] — тоже. Также Карраскаль, это невероятный игрок. Малком вообще где-то в небе летает», — приводит слова Лукаса Веры Sport24.

Напомним, Фёдор Чалов выступает за ЦСКА с 2016 года. За это время он успел забить 55 мячей. В прошлом сезоне нападающий играл за швейцарский «Базель» на правах аренды. В нынешнем сезоне Чалов провёл за ЦСКА 21 матч во всех турнирах, забил 11 голов и отдал две результативные передачи.