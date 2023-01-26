Галактионов рассказал, что Пиняев вернулся в общую группу на сборе «Локомотива»

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о состоянии новичков клуба — Сергея Пиняева и Максима Глушенкова.
«К сожалению, Сергей переболел в новогодние праздники, лечился, поэтому набирал форму и тренировался в Абу‑Даби с определёнными ограничениями. Максим уже непосредственно на самом сборе пропустил несколько дней из‑за простуды. Но тот объём работы, который они пропустили, они доберут на втором и третьем сборах.
С самого начала второго сбора они в строю. Максим уже в конце первого сбора тренировался без ограничений и сыграл с «Родиной», а Сергей вернулся в общую группу после выходных.
Пиняев может не выдержать прессинга комментариев? Во‑первых, когда уже была договорённость между «Крыльями» и «Локомотивом», мы поговорили с ним на эту тему. И я ему со своей стороны посоветовал, и он сам прекрасно понимает, что точно не стоит отвлекаться на всевозможные комментарии со стороны и оценку экспертов. Ему нужно сосредоточиться на футболе, на самой игре. Мы считаем, что и Пиняев, и Глушенков дадут нам усиление при организации атаки — но при этом есть конкуренция, которую надо выигрывать ежедневно», — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».
- 26 января 2023
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