Ромеро — о будущем Месси в сборной: я бы связал его и оставил на базе до следующего ЧМ

Защитник «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро надеется, что Лионель Месси продолжит выступления за сборную Аргентины. Ромеро пошутил, что связал бы Месси и оставил на тренировочной базе сборной до следующего чемпионата мира.

«Лео — лучший игрок в мире. Остаться в сборной или уйти — это будет его личное решение. Если вы спросите меня, то я бы хотел, чтобы он продолжал выступать за сборную. Я бы связал его и оставил на тренировочной базе до следующего чемпионата мира. Он очень важен для команды, он — наш капитан и человек, который учит чему-то каждый день. Месси — лидер, без него всё было бы по-другому", — приводит слова Ромеро ESPN.

Напомним, Месси в составе сборной Аргентины стал победителем чемпионата мира — 2022 в Катаре.

Месси зажёг в ночном клубе после победы на ЧМ-2022. Видео: