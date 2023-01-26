Relevo: Малкома предложили «ПСЖ»
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Услуги бразильского полузащитника санкт-петербургского «Зенита» Малкома предложили французскому «ПСЖ». Об этом в своём «твиттере» сообщил журналист Relevo Маттео Моретто.
25-летний Малком выступает за санкт-петербургскую команду с 2019 года после того, как перешёл из испанской «Барселоны». «Зенит» заплатил за бразильского футболиста € 40 млн. Помимо «Барселоны», Малком также играл за французский «Бордо».
Всего за «Зенит» Малком провёл 98 матчей, в которых забил 31 гол и сделал 22 результативные передачи. В качестве игрока сине-бело-голубых бразилец стал трёхкратным чемпионом России (2020, 2021, 2022), выиграл три Суперкубка (2020, 2021 и 2022), а также один раз стал обладателем Кубка страны (2020).
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