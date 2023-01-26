Роналду выведет «Аль-Наср» в качестве капитана на матч 1/2 Суперкубка Саудовской Аравии

Сегодня, 26 января, состоится полуфинальный матч Суперкубка Саудовской Аравии, в котором «Аль-Наср» сыграет с «Аль-Иттихадом». Начало встречи — в 21:00 мск. Португальский нападающий Криштиану Роналду выведет «Аль-Наср» на поле в качестве капитана команды. Для него это будет второй официальный матч за клуб.
Ранее Роналду дебютировал за «Аль-Наср» в матче 14-го тура чемпионата страны. Португалец не сумел записать на свой счёт результативные действия, но его команда одержала победу над «Аль-Иттифаком» со счётом 1:0. Единственный мяч в этой встрече забил полузащитник Андерсон Талиска.
Напомним, Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» в конце декабря 2022 года на правах свободного агента. Предыдущим клубом игрока был «Манчестер Юнайтед», который он покинул со скандалом после резонансного интервью.
Роналду рассказал смешную историю перед матчем «Аль-Насра»:
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