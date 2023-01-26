Егор Голенков: «Ростову» по силам быть выше, чем просто в тройке

Нападающий «Ростова» Егор Голенков оценил турнирные шансы донского клуба в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.
«Занимать третью строчку в таблице — круто. Где-то внутри было ощущение, что мы сможем забраться высоко. Я уже говорил, что нам по силам быть даже выше, чем в тройке. Мы выполняем все требования тренерского штаба, отсюда и результат. Конечно, работа каждого важна: не только тренеров, но и медицинского штаба, физиотерапевтов, персонала.
И, конечно, старание футболистов. Думаю, правильно будет оценивать результат по итогам всего сезона. Но мы точно проделали неплохую работу», — сказал Голенков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Пахомову.
Турнирную таблицу РПЛ сезона-2022/2023 возглавляет «Зенит» (42). На втором месте располагается «Спартак» (36), ниже находятся «Ростов» (35), «Динамо» (29) и ЦСКА (29).
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