Егор Голенков: «Ростову» по силам быть выше, чем просто в тройке

Нападающий «Ростова» Егор Голенков оценил турнирные шансы донского клуба в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Занимать третью строчку в таблице — круто. Где-то внутри было ощущение, что мы сможем забраться высоко. Я уже говорил, что нам по силам быть даже выше, чем в тройке. Мы выполняем все требования тренерского штаба, отсюда и результат. Конечно, работа каждого важна: не только тренеров, но и медицинского штаба, физиотерапевтов, персонала.

И, конечно, старание футболистов. Думаю, правильно будет оценивать результат по итогам всего сезона. Но мы точно проделали неплохую работу», — сказал Голенков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Пахомову.

Турнирную таблицу РПЛ сезона-2022/2023 возглавляет «Зенит» (42). На втором месте располагается «Спартак» (36), ниже находятся «Ростов» (35), «Динамо» (29) и ЦСКА (29).

ПОЛНОСТЬЮ ИНТЕРВЬЮ С ГОЛЕНКОВЫМ ЧИТАЙТЕ НА «ЧЕМПИОНАТЕ» В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ