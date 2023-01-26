Радченко: Дзюба будет мотивирован на матч с «Зенитом», если перейдёт в «Пари НН»

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко ответил на вопрос, будет ли мотивирован форвард Артём Дзюба перед матчем с санкт-петербургским клубом, если перейдёт в «Пари Нижний Новгород».

«Дзюба ещё не перешёл в «Пари Нижний Новгород». Конечно, Артём будет мотивирован на матч с «Зенитом», если трансфер случится. К этой игре он подойдёт в хорошей форме. Правда, очень долго у него было мало игровой практики — это может повлиять.



Если Дзюба окажется в Нижнем, то постарается помочь команде решить те задачи, которые [перед ней] ставятся», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В случаем перехода Дзюба в «Пари НН» нападающий встретится со своей бывшей командой, «Зенитом», уже 4 марта в рамках 18-го тура Российской Премьер-Лиги.