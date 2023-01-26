36-летний Сиригу перешёл в «Фиорентину»

Вратарь «Наполи» Сальваторе Сиригу перешел из итальянского в «Фиорентину. Об этом сообщает пресс-служба «фиалок». Контракт между сторона действует до лета 2023 года.

Напомним, в прошлом сезоне 35-летний голкипер провёл за «Дженоа» 37 матчей во всех турнирах, в которых 10 раз отстоял «на ноль», а в остальных пропустил 59 мячей. Его команда покинула высший дивизион. За сборную Италии Сиригу провел 28 матчей, в 2021 году он вместе с национальной командой стал победителем чемпионата Европы.



Сальваторе Сиригу защищал цвета «Торино» с 2017 года, а до этого выступал за «Пари Сен-Жермен», «Севилью», «Осасуну», «Палермо» и другие команды. В составе парижской команды итальянец стал четырехкратным чемпионом Франции.