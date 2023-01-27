Игорь Ледяхов: удивлён, что Тавареш из европейской страны приехал в Россию

Экс-футболист «Спартака» Игорь Ледяхов прокомментировал трансферы красно-белых.



«Спартак» официально объявил о переходах португальского и парагвайского защитников Томаша Тавареша и Алексиса Дуарте.



«Спартак» закрыл две свои проблемные позиции, подписав Тавареша и Дуарте. Думаю, что можно было бы опорника посмотреть, но, наверное, главный тренер уверен в тех игроках, которые у него есть. «Спартак» достаточно укомплектован, чтобы хорошо закончить сезон.



Удивлён, что Тавареш из европейской страны приехал в Россию. Тем более наши клубы сейчас не участвуют в еврокубках. Видимо, клуб убедил игрока финансами. Посмотрим, как Тавареш и Дуарте будут выглядеть на уровне московского «Спартака», — приводит слова Ледяхова «РБ Спорт».



Два новичка уже присоединились к «Спартаку» на сборах в Дубае.