Игорь Ледяхов: удивлён, что Тавареш из европейской страны приехал в Россию

Экс-футболист «Спартака» Игорь Ледяхов прокомментировал трансферы красно-белых.
«Спартак» официально объявил о переходах португальского и парагвайского защитников Томаша Тавареша и Алексиса Дуарте.
«Спартак» закрыл две свои проблемные позиции, подписав Тавареша и Дуарте. Думаю, что можно было бы опорника посмотреть, но, наверное, главный тренер уверен в тех игроках, которые у него есть. «Спартак» достаточно укомплектован, чтобы хорошо закончить сезон.
Удивлён, что Тавареш из европейской страны приехал в Россию. Тем более наши клубы сейчас не участвуют в еврокубках. Видимо, клуб убедил игрока финансами. Посмотрим, как Тавареш и Дуарте будут выглядеть на уровне московского «Спартака», — приводит слова Ледяхова «РБ Спорт».
Два новичка уже присоединились к «Спартаку» на сборах в Дубае.
- 27 января 2023
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