Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Новичок «Спартака» Тавареш вне заявки на матч с «Ботевом». Дуарте — в запасе

Новичок «Спартака» Тавареш вне заявки на матч с «Ботевом». Дуарте — в запасе
Комментарии

Новичок московского «Спартака» португальский защитник Томаш Тавареш не попал в заявку клуба на товарищеский матч с болгарским «Ботевом», который состоится сегодня, 27 января. Команды сыграют на стадионе «Джебель-Али» в ОАЭ. Стартовый свисток в матче прозвучит в 11:00 по московскому времени.

Отметим, что второй новичок «Спартака», парагвайский центральный защитник Алексис Дуарте, попал в заявку на товарищескую встречу, однако остался в запасе. Игроки присоединились к красно-белым 24 января.

В первом товарищеском матче в рамках подготовки ко второй части чемпионата России «Спартак» сыграл с узбекистанским АГМК 22 января. Московский клуб одержал победу – 3:1. Забитыми мячами отметились Даниил Зорин, Кейта Бальде и Александр Соболев.

Новость по теме
Источник: Промес может поехать на третий сбор «Спартака» в Турции
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023