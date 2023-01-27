Новичок «Спартака» Тавареш вне заявки на матч с «Ботевом». Дуарте — в запасе

Новичок московского «Спартака» португальский защитник Томаш Тавареш не попал в заявку клуба на товарищеский матч с болгарским «Ботевом», который состоится сегодня, 27 января. Команды сыграют на стадионе «Джебель-Али» в ОАЭ. Стартовый свисток в матче прозвучит в 11:00 по московскому времени.

Отметим, что второй новичок «Спартака», парагвайский центральный защитник Алексис Дуарте, попал в заявку на товарищескую встречу, однако остался в запасе. Игроки присоединились к красно-белым 24 января.

В первом товарищеском матче в рамках подготовки ко второй части чемпионата России «Спартак» сыграл с узбекистанским АГМК 22 января. Московский клуб одержал победу – 3:1. Забитыми мячами отметились Даниил Зорин, Кейта Бальде и Александр Соболев.