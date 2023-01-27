Агент Изидора отреагировал на информацию о переходе нападающего в «Лион»
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Агент Эммануэль Лакруа, представляющий интересы французского нападающего московского «Локомотива» Вильсона Изидора, отреагировал на информацию о переходе футболиста в «Лион».
«СМИ каждый день о чём-то сообщают. За два дня до этого он якобы подписал контракт с «Галатасараем», вчера — с «Лорьяном», сегодня — с «Лионом», завтра — с мюнхенской «Баварией», а после — с «Реалом»… Это бесконечно», — сказал Лакруа в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Ранее о скором переходе 22-летнего Изидора в «Лион» сообщило французское издание L'Equipe. Ожидается, что за переход француза «Локомотив» получит € 6 млн. Изидора уговаривает лично главный тренер «Лиона» Лоран Блан. Также к форварду железнодорожников проявляет интерес «Лорьян».
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