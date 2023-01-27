Дуарте: думаю, сможем выигрывать со «Спартаком» титулы. Впечатлён, какой это большой клуб

Новичок «Спартака» Алексис Дуарте прокомментировал свой переход в московскую команду. Футболист заявил, что впечатлён уровнем красно-белых. Также он выразил надежду, что сможет помочь команде
«Я очень рассчитываю, что со своей стороны смогу помочь команде. Думаю, мы сможем выигрывать с командой титулы. Я немного устал, было много пересадок, но ничего страшного, я уже отдохнул. Сейчас самое главное — хорошо тренироваться. Поэтому первая тренировка в первый день — очень важно.
Что знаю о «Спартаке»? Я знаю, что Мельгарехо играл за этот клуб, я слышал про это. Сейчас у меня не было возможности расспросить у него, что это за клуб. Но мы много болтали в сборной. Я спрашивал, что за клуб, что за страна, мне показали, какой это клуб. Я правда был очень впечатлён, какой это большой клуб», — сказал Дуарте в видео на клубном YouTube-канале «Спартака».
- 27 января 2023
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