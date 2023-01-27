Уткин: веселит, как политики отреагировали на открытие футбольной школы Смолова в Дубае

Известный спортивный журналист Василий Уткин отреагировал на слова олимпийской чемпионки Светланы Журовой, которая предположила, что нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов, который открыл свою академию в Дубае, таким образом скрывается от мобилизации.
«Меня, к слову, очень веселит, как некоторые политики отреагировали на открытие футбольной школы Смолова и Мамаева в Дубае. Светлана Журова, олимпийский чемпион от «Единой России», прям взъерепенилась. Вот люди просто не следят за информацией. Смолов и Мамаев как минимум не первые, кто открывает школу за границей, так что за что им всё это?
Например, третий, если не ошибаюсь, год работает школа Дмитрия Торбинского в Майами. Спрашивается, где она должна быть, если он там живёт. А депутатам я от себя скажу: почти год держал школу для детей в Москве. Должен сказать, что по количеству проблем это ад. Кто заинтересуется — расскажу с примерами. Всё время школа работала себе в убыток, год продержался я — и закрыл. С сожалением. Вот об этом бы депутатам подумать», — написал Уткин в своём телеграм-канале.
- 27 января 2023
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