Орлов: Гави — игрок очень высокого класса

Футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался об игре «Барселоны», отметив полузащитника Гави.
«Игра «Барселоны» мне нравится. Очень нравится Гави. Это что-то потрясающее. То, на которой скорости он работает с мячом, — это здорово. Вырос игрок очень высокого класса. Мне кажется, видно влияние Хави. У «Барселоны» техничные игроки, похожие на него в работе с мячом. Это передаётся от тренера, и это очень здорово», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».
В 2022 году Гави получил награду Golden Boy, которая вручается лучшему молодому футболисту года в Европе. В нынешнем сезоне 18-летний полузащитник принял участие в 27 матчах «Барселоны» во всех турнирах, отметившись одним голом и пятью голевыми передачами. «Барселона» лидирует в чемпионате Испании после 17 матчей.
- 27 января 2023
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