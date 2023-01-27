Орлов: Гави — игрок очень высокого класса

Футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался об игре «Барселоны», отметив полузащитника Гави.

«Игра «Барселоны» мне нравится. Очень нравится Гави. Это что-то потрясающее. То, на которой скорости он работает с мячом, — это здорово. Вырос игрок очень высокого класса. Мне кажется, видно влияние Хави. У «Барселоны» техничные игроки, похожие на него в работе с мячом. Это передаётся от тренера, и это очень здорово», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

В 2022 году Гави получил награду Golden Boy, которая вручается лучшему молодому футболисту года в Европе. В нынешнем сезоне 18-летний полузащитник принял участие в 27 матчах «Барселоны» во всех турнирах, отметившись одним голом и пятью голевыми передачами. «Барселона» лидирует в чемпионате Испании после 17 матчей.