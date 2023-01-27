Яссин Боно поблагодарил «Севилью» после номинации на приз ФИФА лучшему голкиперу года

Голкипер «Севильи» и сборной Марокко Яссин Боно, который попал в список номинантов на приз лучшему вратарю года по версии ФИФА, поблагодарил андалусийский клуб.
«Я должен поблагодарить «Севилью», которая поставила на меня, чувствую, что нахожусь в долгу перед клубом. Благодаря работе в последнее время я считаюсь одним из лучших вратарей, это гордость для меня, ведь я работал для этого долгие годы. Мы должны гнуть эту линию и продолжать совершенствоваться, чтобы становиться лучше», — приводит слова Боно пресс-служба «Севильи».
Помимо Боно, в список номинантов попали следующие вратари:
Алисон Бекер (Бразилия, «Ливерпуль»);
Тибо Куртуа (Бельгия, «Реал» Мадрид);
Эдерсон (Бразилия, «Манчестер Сити»);
Эмилиано Мартинес (Аргентина, «Астон Вилла»).
В Марокко отмечают выход сборной в полуфинал:
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